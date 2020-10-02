Что происходит в Минске с водой? В Советском и Партизанском районах пить воду НЕЛЬЗЯ!
Столичная санслужба не рекомендует в Советском и Первомайском районах Минска использовать воду для питьевых нужд
СЭС Минска рекомендует пока ограничить использование воды для питьевых нужд в Советском и Первомайском районах. Такая информация появилась на сайте учреждения, сообщает «Минск-Новости».
«В рамках проведения динамического наблюдения за качеством воды, подаваемой жителям Советского и Первомайского районов, санитарно-эпидемиологическая служба Минска отобрала пробы воды по адресам: Логойский тракт, 24, 31, 39, ул. Мирошниченко П. А., 3, ул. Седых В. Я., 60.
2 октября по состоянию на 11:00 зафиксированы отклонения от требований санитарно-гигиенических нормативов по показателям мутности и содержания железа.
Санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует ограничить использование воды для питьевых нужд до стабилизации ситуации. Мониторинг за качеством воды продолжается», — говорится в сообщении.
Сообщается, что ухудшение качества воды произошло из-за повреждения водопровода.
Вечером 1 октября «Минскводоканал» сообщил, что качество воды находится в пределах допустимых норм. Но цистерны с питьевой водой в обед 2 октября все еще размещены по следующим адресам: ул. Мирошниченко, 43, ул. Гамарника, 17 и 15, Логойский тракт, 37, к. 1, ул. Мирошниченко, 17, и ул. Седых, 38.
Около цистерны, расположенной у домов 15 и 17 на ул. Гамарника, людей нет.
— У нас все нормально, вчера были перебои, но все восстановили, видимо. Нет, воду тут не набирали. Переждали, и все. К вечеру вода как вода, сегодня уже пьем, — говорит пенсионерка Тамара Петровна из дома на ул. Гамарника.
Некоторые люди по-прежнему отмечают несоответствие воды норме и пить ее пока не решаются.
— Моя супруга состоит в домовом чате в Telegram, где жители нескольких домов на Мирошниченко общаются друг с другом. Так вот проблемы с водой у некоторых начались еще в воскресенье.
Народ выкладывал фотографии воды темно-к чневого цвета, льющейся из крана. Конкретно в нашем доме вода испортилась в понедельник. И с тех пор она становится то светлее, то темнее, но хорошей уже не была. Такой водой мы моемся, но вот кипятить и готовить еду не рискуем.
Слава богу, она не воняет ничем, как было у людей в других районах пару месяцев назад, но вид у нее так себе. Как будто из лужи, — рассказывает Алексей, житель одного из домов на ул. Мирошниченко.
Около цистерны на ул. Мирошниченко, 17, недовольных состоянием воды немного больше. Как рассказал водитель машины, поставляющей воду, с утра до обеда к бочке подошло около 10 местных жителей.
Многие собравшиеся возмущались, почему по району не расклеили объявления. Молодые люди прочитали об этом в Интернете, а пенсионеры говорят, что о проблеме не знали.
— Пить можно или нельзя? Только вот от дочки узнала. Она мне сказала, чтобы не пила. Вчера мылась, так даже тело горело, — делится подошедшая к цистерне пенсионерка, живущая в доме на ул. Мирошниченко.
Напомним, весной проблемы с водой были во Фрунзенском, Московском и частично Центральном районах столицы, которые получают воду с Вилейского водохранилища.
Тогда появилась версия о возможной поломке очистных сооружений, но официально о причине появления в кранах некачественной воды власти позже так ничего и не сообщили. Что именно тогда произошло, мы не знаем до сих пор.
Сейчас вот опять похожая история, только уже с теми районами, куда поступает вода из артезианских источников. Так в чем же дело?
Вечером 1 октября «Минскводоканал» сообщил, что качество воды находится в пределах допустимых норм. Но цистерны с питьевой водой в обед 2 октября все еще размещены по следующим адресам: ул. Мирошниченко, 43, ул. Гамарника, 17 и 15, Логойский тракт, 37, к. 1, ул. Мирошниченко, 17, и ул. Седых, 38.
Около цистерны, расположенной у домов 15 и 17 на ул. Гамарника, людей нет.
— У нас все нормально, вчера были перебои, но все восстановили, видимо. Нет, воду тут не набирали. Переждали, и все. К вечеру вода как вода, сегодня уже пьем, — говорит пенсионерка Тамара Петровна из дома на ул. Гамарника.
Некоторые люди по-прежнему отмечают несоответствие воды норме и пить ее пока не решаются.
— Моя супруга состоит в домовом чате в Telegram, где жители нескольких домов на Мирошниченко общаются друг с другом. Так вот проблемы с водой у некоторых начались еще в воскресенье.
Народ выкладывал фотографии воды темно-к чневого цвета, льющейся из крана. Конкретно в нашем доме вода испортилась в понедельник. И с тех пор она становится то светлее, то темнее, но хорошей уже не была. Такой водой мы моемся, но вот кипятить и готовить еду не рискуем.
Слава богу, она не воняет ничем, как было у людей в других районах пару месяцев назад, но вид у нее так себе. Как будто из лужи, — рассказывает Алексей, житель одного из домов на ул. Мирошниченко.
Около цистерны на ул. Мирошниченко, 17, недовольных состоянием воды немного больше. Как рассказал водитель машины, поставляющей воду, с утра до обеда к бочке подошло около 10 местных жителей.
Многие собравшиеся возмущались, почему по району не расклеили объявления. Молодые люди прочитали об этом в Интернете, а пенсионеры говорят, что о проблеме не знали.
— Пить можно или нельзя? Только вот от дочки узнала. Она мне сказала, чтобы не пила. Вчера мылась, так даже тело горело, — делится подошедшая к цистерне пенсионерка, живущая в доме на ул. Мирошниченко.
Напомним, весной проблемы с водой были во Фрунзенском, Московском и частично Центральном районах столицы, которые получают воду с Вилейского водохранилища.
Тогда появилась версия о возможной поломке очистных сооружений, но официально о причине появления в кранах некачественной воды власти позже так ничего и не сообщили. Что именно тогда произошло, мы не знаем до сих пор.
Сейчас вот опять похожая история, только уже с теми районами, куда поступает вода из артезианских источников. Так в чем же дело?
"Белорусский партизан"
13:34 02/10/2020
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