«В рамках проведения динамического наблюдения за качеством воды, подаваемой жителям Советского и Первомайского районов, санитарно-эпидемиологическая служба Минска отобрала пробы воды по адресам: Логойский тракт, 24, 31, 39, ул. Мирошниченко П. А., 3, ул. Седых В. Я., 60.

2 октября по состоянию на 11:00 зафиксированы отклонения от требований санитарно-гигиенических нормативов по показателям мутности и содержания железа.

Санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует ограничить использование воды для питьевых нужд до стабилизации ситуации. Мониторинг за качеством воды продолжается», — говорится в сообщении.

Сообщается , что ухудшение качества воды произошло из-за повреждения водопровода.





Вечером 1 октября «Минскводоканал» сообщил, что качество воды находится в пределах допустимых норм. Но цистерны с питьевой водой в обед 2 октября все еще размещены по следующим адресам: ул. Мирошниченко, 43, ул. Гамарника, 17 и 15, Логойский тракт, 37, к. 1, ул. Мирошниченко, 17, и ул. Седых, 38.



