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ГУБОПиК: в каждом протестном Telegram-чате есть наш сотрудник

В каждом телеграм-чате есть сотрудник правоохранительных органов. Об этом оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».


«Телеграм» создает ложную уверенность в анонимности, и, пользуясь этим, мы можем устанавливать впоследствии личности, которые дальше становятся деструктивщиками и призывают к радикальным мерам. В каждом чате имеется по нашему сотруднику, и он полностью владеет ситуацией», — сказал он.

Участники чата планировали устраивать массовые беспорядки, поджигать киоски, разбивать автомобили, утверждает сотрудник ГУБОПиК в эфире. 

Внедрение в группу якобы позволило сотрудникам ГУБОПиК выйти на контакт с одним из ее участников, который впоследствии и навел на остальных членов группы.

Кроме того, по утверждению анонимного сотрудника из ГУБОПиК, граждане также не остаются в стороне и сообщают о лицах, состоящих в подобных чатах.
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