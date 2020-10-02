«Уважаемый гражданин! Вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий. Ваши действия зафиксированы посредством фото-видеозаписи.





Данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, т.е. в преступлении, предусмотренном ст.342 УК РБ.





Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок», — говорится в сообщении.





Вместо того, чтобы задуматься о серьезности обвинения, большое количество белорусов обиделось на органы внутренних дел. Ведь они исправно, по их словам, ходят на акции протеста, а СМС почему-то не получили.





В сети даже начались поиски способов получить такую СМС. Некоторые пользователи предлагают требовать от МВД прислать такую СМС. Другие думают, что, видимо, она платная и надо сначала оплатить услугу. А кто-то удивляется, что количество СМС многократно превышает количество участников акций по версии МВД.









Наиболее толерантные белорусы призвали не делить друг друга на тех, кому СМС-ка пришла, и тех — кому не пришла и вспомнить, что все мы - невероятные!