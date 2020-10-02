"Настолько обидно, что опускаются руки" Белорусы расстроились, что не получили СМС от МВД
1 октября многие жители Минска получили СМС от отправителя MVD, в котором их обвиняют в участии в "несанкционированном массовом мероприятии".
«Уважаемый гражданин! Вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий. Ваши действия зафиксированы посредством фото-видеозаписи.
Данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, т.е. в преступлении, предусмотренном ст.342 УК РБ.
Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок», — говорится в сообщении.
Вместо того, чтобы задуматься о серьезности обвинения, большое количество белорусов обиделось на органы внутренних дел. Ведь они исправно, по их словам, ходят на акции протеста, а СМС почему-то не получили.
В сети даже начались поиски способов получить такую СМС. Некоторые пользователи предлагают требовать от МВД прислать такую СМС. Другие думают, что, видимо, она платная и надо сначала оплатить услугу. А кто-то удивляется, что количество СМС многократно превышает количество участников акций по версии МВД.
Наиболее толерантные белорусы призвали не делить друг друга на тех, кому СМС-ка пришла, и тех — кому не пришла и вспомнить, что все мы - невероятные!
Источник: telegraf.by
11:46 02/10/2020
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