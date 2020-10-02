+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

От создателей Голоса и Честных людей: запущен проект "Перамен"

В интернете запущен новый проект от создателей Голоса и Честных людей – площадка технологического ускорения инициатив «Перамен»

От создателей Голоса и Честных людей: запущен проект "Перамен"
Создатели сообщают, что главной целью проекта будет ускорение возврата власти народу и достижение позитивных перемен. Проект поможет неравнодушных белорусам познакомиться, объединиться в команды и начать вместе решать актуальные проблемы с помощью последних технологий. 

Горячими темами заявлены «Противодействие насилию», Коллаборация граждан», «Борьба с пропагандой» и «Формы протеста».

«Не важно, юрист ты или программист, юморист или музыкант, кукловод или художник — если ты знаешь, как никто, свое дело — присоединяйся!», — пишут создатели площадки.

«Командами вовлеченных и мотивированных к переменам людей были созданы инициативы, которые перевернули игру: Голос, Честные Люди, Народный Опрос, Киберпартизаны, Координационный Совет, Probono — это все самоорганизация. 

Мы бы и рады кукловодам из космоса, но кроме нас самих, мы никому не нужны. Поэтому мы занимаемся самоорганизацией самоорганизации», — отмечаются на сайте проекта.

Одна из фишек платформы - безопасность. 

Как поясняют инициаторы, когда проект доходит до стадии реализации, при необходимости команда организаторов и менторов помогут отличить друга от "товарища майора" и подтвердить доверительность участников.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]