В Смолевичском районе 10 дней ищут 16-летнюю девушку

Координатор ПСО «Ангел» Кристина Крук рассказала корреспонденту МЛЫН.BY





- За помощью в розыске Карины к нам обратились сотрудники смолевичской милиции. Заявление о пропаже девушки в РОВД написала ее мать. Пока известно немного. 21 сентября около 09:00 Карина ушла из своего дома в агрогородке Юрьево, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Есть версия, что девушка может находиться в Минске, но, впрочем, с тем же успехом она может быть в любом другом городе Беларуси или даже за пределами страны. Поэтому пока ищем свидетелей, чтобы очертить круг поиска.



