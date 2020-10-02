Доминикана возрождает туризм и готова принимать гостей









По ее словам, Доминиканская Республика фиксирует низкую заболеваемость COVID-19 в основных туристических районах: на неделе с 14 по 20 сентября число заболевших в турзонах составило 0,8% от количества всех заболевших в стране, или в абсолютных величинах — 36 случаев за указанный период. Стоит отдельно отметить, что в медицинских центрах данных зон уровень загруженности как отделений интенсивной терапии, так и стационаров — ниже 45%. И эта цифра в последние недели уверенно снижается.





Также Галина Лысенко отметила, что туризм в Доминикане однозначно оживает. За первые два месяца с момента открытия границ (1 июля) страна приняла более 100 тыс. туристов из США, Канады и некоторых стран Европы.





Доминиканская индустрия туризма с 1 июля возобновила работу и внедрила строгие протоколы во всех сферах туристического сектора с тем, чтобы гарантировать здоровье и благополучие туристов, посещающих страну. В сентябре правительство подкрепило внедренные протоколы запуском тщательно продуманного Плана восстановления туризма, который включает меры, в настоящий момент не принятые ни в одной другой стране региона.





С 15 сентября от путешественников не требуется прохождение ПЦР-теста перед въездом в страну. Вместо этого по прибытии в доминиканские аэропорты туристам выборочно проводят дыхательные экспресс-тесты.





Более того, иностранным гостям, прибывающим в страну с 15 сентября по 31 декабря 2020 года, в момент регистрации в отеле предоставляется план помощи и медицинского страхования, призванный покрыть расходы на чрезвычайные ситуации, длительное проживание и изменение рейсов или дат обратного вылета в случае заражения COVID-19. И, конечно, социальное дистанцирование и использование масок является обязательным в период пребывания посетителя в стране.