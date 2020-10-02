







Параллельно со строительством яркого жилого комплекса на ул. Матусевича — П. Глебки — проезда ул. Масюковщина — ул. Колесникова ОАО «МАПИД» приступил к возведению уникального для Минска объекта — первого паркинга с автоматизированной системой приема и выдачи машин.





Основная идея этого паркинга — машинам не нужно будет заезжать по серпантину на 2,3 и выше этажи — автомобили, скорее всего, будут подниматься посредством специальных «лифтов». Планируется, что здесь смогут припарковаться 250 машин.





На паспорте объекта написано, что работы на участке стартовали в марте прошлого года и должны были завершиться 28 апреля 2020 года. Однако до сих пор паркинг не введен в эксплуатацию.





Как рассказали сотрудники компании-застройщика, паркинг на ул. Аладовых «объект интересный, но сейчас ведется закупка оборудования».

— Мы проводим сейчас закупку оборудования — процедура это длинная и непростая. Я думаю, в ноябре мы возобновим приостановленное строительство.

До 30 октября ведется очередная процедура закупки, и, я надеюсь, мы уже наконец все решим. С учетом приостановки строительства на 3 месяца, потом еще раз на 3 месяца, срок сдачи объекта — через 6 месяцев.

Мы строим пока за свои деньги, и, скорее всего, когда введем объект в эксплуатацию, тогда будем и реализовывать места. Сначала нужно сформировать фактические затраты, тогда будет все понятно со стоимостью машиноместа. Но пока заинтересованные покупатели не звонили.











