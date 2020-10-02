











Белковые шипы вируса SARS-CoV-2, которым обусловлена продолжающаяся более полугода пандемия COVID-19, умеют меняться, принимая 10 различных форм. Эта способность к мутации шипов делает коронавирус более неуязвимым к антителам.





Об этом сообщает Fox News, цитируя исследование, проведенное в Институте Фрэнсиса Крика (Великобритания).





"Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения", - сообщают ученые по результатам лабораторных исследований.





В лабораторных условиях мутация белковых шипов вируса происходила очень быстро, они менялись буквально за минуту. В реальности трансформации происходят медленнее, говорят исследователи, однако несомненно, что вирус умеет меняться так, чтобы легче проникать в организм, быть более цепким и лучше защититься от распознавания антителами и разрушения.





Научно-исследовательская группа из Института Фрэнсиса Крика надеется, что эксперименты, которые сейчас проводятся, помогут понять, почему COVID-19 настолько заразен и найти способы эффективно с ним бороться.





Напомним, в марте 2020 года ВОЗ признала распространение заболевания, связанного с SARS-CoV-2, пандемией.