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Десять разных форм. У COVID-19 обнаружили уникальную способность к мутациям

Шипы коронавируса за минуту смогли изменить свою форму так, что стали более цепкими. Ученые полагают, что так COVID-19 защищается от антител.




Белковые шипы вируса SARS-CoV-2, которым обусловлена продолжающаяся более полугода пандемия COVID-19, умеют меняться, принимая 10 различных форм. Эта способность к мутации шипов делает коронавирус более неуязвимым к антителам.

Об этом сообщает Fox News, цитируя исследование, проведенное в  Институте Фрэнсиса Крика (Великобритания).

"Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения", - сообщают ученые по результатам лабораторных исследований. 

В лабораторных условиях мутация белковых шипов вируса происходила очень быстро, они менялись буквально за минуту. В реальности трансформации происходят медленнее, говорят исследователи, однако несомненно, что вирус умеет меняться так, чтобы легче проникать в организм, быть более цепким и лучше защититься от распознавания антителами и разрушения.

Научно-исследовательская группа из Института Фрэнсиса Крика надеется, что эксперименты, которые сейчас проводятся, помогут понять, почему COVID-19 настолько заразен и найти способы эффективно с ним бороться.

Напомним, в марте 2020 года ВОЗ признала распространение заболевания, связанного с SARS-CoV-2, пандемией.
Фокус
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