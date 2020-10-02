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Трамп заболел коронавирусом

Инфекцию выявили и у его жены Мелании. Ранее стало известно, что COVID-19 заболела помощница президента США.


Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья заболели коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter в пятницу, 2 октября.

Положительный тест на COVID-19 он получил вечером.

"Мелания и я получили положительные результаты теста на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе", - написал Трамп.

Ранее стало известно, что советница Трампа Хоуп Хикс инфицирована коронавирусом. Она сопровождала главу государства в его поездках на текущей неделе. Вскоре супруги Трамп ушли на карантин.
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