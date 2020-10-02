











Из года в год киберпреступники действуют все более изобретательно, используя новые технологии. Беспечность и непредусмотрительность граждан им только на руку.





— За восемь месяцев нынешнего года на территории Советского района в сфере высоких технологий зарегистрировано 226 преступлений, четыре из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких. По 59 установлены подозреваемые. Процент раскрытия таких злодеяний составил 26,1 %, — рассказал первый заместитель начальника Советского РУВД Артур Королев. — Большинство киберпреступлений — кражи с использованием банковских платежных карточек.





По словам руководителя, любого виртуального хищения можно избежать — достаточно лишь проявить внимательность и предусмотрительность.





— Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать реквизиты банковской карты — номер, срок действия и CVV-код, — фотографировать ее и отправлять данные по электронной почте кому-либо, — продолжает А. Королев. — Если по карте не проводятся операции через Интернет (например, этими услугами редко пользуются пожилые люди), можно просто затереть CVV-код, прежде куда-нибудь его переписав. В случаях, когда такие платежи активно осуществляются, цифры можно просто заклеить. Это делается для того, чтобы злоумышленники, стоящие, например, рядом с вами в кассе торгового центра, не смогли запомнить или сфотографировать код и впоследствии получить доступ к вашему счету.





Совершая покупки через Интернет, лучше пользоваться проверенными и известными сайтами, избегая незнакомых и подозрительных ссылок. Немаловажным является и наличие в операционной системе современного антивирусного программного обеспечения с актуальными базами данных и установленными последними обновлениями.





Не стоит сохранять пароли на сайтах для последующего автоматического входа. Безусловно, это упрощает пользование страницами в соцсетях, но также облегчает доступ к вашим персональным данным. Если же такая функция уже установлена, нелишним будет изменить существующий пароль, создав более сложную комбинацию.





— Необходимо избегать сайтов, целью которых является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей путем проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри сервисов и социальных сетей, — отмечает собеседник. — Если личную страницу уже взломали, нужно как можно скорее восстановить к ней доступ. А чтобы минимизировать риск взлома, мо о привязать аккаунты к телефону: при попытке входа с другого устройства на ваш мобильный будет приходить код, который необходимо ввести в появившемся поле.





На просьбу незнакомого человека воспользоваться вашим телефоном безопаснее ответить отказом, ведь злоумышленник, получив гаджет в свои руки, в считанные минуты может активировать услугу «v-кошелек», что позволяет совершать платежи и переводы денег с помощью системы расчетов с использованием электронных средств v-coin.