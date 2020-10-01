СМС от МВД получили и те белорусы, которые ходили на провластные митинги
1 октября белорусы начали массово получать СМС от имени МВД с предупреждением "о недопущении участия в несанкционированных массовых мероприятиях".
Якобы получатель "установлен как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий" и его действия "зафиксированы с помощью фото-видеозаписи".
Выясняется, что СМС от МВД получили и те белорусы, которые ходили на провластные митинги под хэштегом #ямыбатька. Теперь они всерьёз обсуждают, что дальше могут быть и штрафы.
21:59 01/10/2020
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