Переломы ребер и ушибы: Макс Фадеев, чуть не убился
С музыкальным продюсером случилось несчастье. Максиму Фадееву срочно вызвали скорую помощь.
Знаменитый продюсер упал на полной скорости с электросамоката. Инцидент произошел во время его прогулки в загородном поселке. Прибывшие медики диагностировали у Максима Фадеева переломы ребер и ушиб грудной клетки.
Сейчас 52-летняя знаменитость находится дома. Врачи запретили ему вставать с постели. Продюсер рассказал журналистам Super.ru, что ему трудно разговаривать и дышать. Другие детали он отказался раскрыть.
Отметим, что в последние месяцы звезда вела активный образ жизни. Благодаря занятиям спортом и диете Фадееву удалось сбросить около 100 килограммов. Он поведал, что выпивал три раза в день по 600 граммов горячей воды.
21:32 01/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение