В Минске два района остались без питьевой воды
При осуществлении работ сотрудниками строительной организации поврежден трубопровод подачи питьевой воды, из-за чего возможно ухудшение качества воды в районе Зеленого Луга, сообщил Мингорисполком.
Проблема с подачей нормальной воды затрагивает Советский и Первомайский районы Минска.
«Проблемы с качеством воды могут наблюдаться в домах по ул. Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Я. Коласа и Сурганова», - говорится в сообщении Мингорисполкома.
В настоящее время организован подвоз цистерн с питьевой водой.
19:04 01/10/2020
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