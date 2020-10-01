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В Минске два района остались без питьевой воды

При осуществлении работ сотрудниками строительной организации поврежден трубопровод подачи питьевой воды, из-за чего возможно ухудшение качества воды в районе Зеленого Луга, сообщил Мингорисполком.





Проблема с подачей нормальной воды затрагивает Советский и Первомайский районы Минска.

«Проблемы с качеством воды могут наблюдаться в домах по ул. Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Я. Коласа и Сурганова», - говорится в сообщении Мингорисполкома.

В настоящее время организован подвоз цистерн с питьевой водой.
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