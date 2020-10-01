Минск накрыл смог. Синоптики объяснили, в чем причина





Район Петровщина. Минск 1 октября

Вот что рассказал нам начальник службы метеорологических прогнозов Александр Беганский.

— Атмосферное явление, которое минчане наблюдают сегодня над городом нельзя назвать смогом, — объясняет специалист. — По метеорологическим признакам — это дымка, которая ухудшает видимость до восьми километров в Минске.





Связано это с тем, что сейчас преобладают устойчивые юго-восточные ветра. В атмосфере Минска сейчас находится пыль, которая поднята сильным порывистым ветром в южных районах европейской части России, а конкретно в Ростовской области. Под влиянием циклона там были пыльные бури, у нас есть даже информация о том, что из-за этого на некоторое время из-за нулевой видимости был закрыт ростовский аэропорт. Транзитом через Украину вот это все достигло территории нашей страны. Поэтому мы и наблюдаем вот это явление.

— Как скоро дымка пройдет?

— Нужно сказать, что устойчивый юго-восточный ветер сохранится в Беларуси и завтра. Мы ожидаем, что в отличие от сегодняшнего дня, когда ветер был порывистый, завтра он ослабеет. Также мы прогнозируем на завтра дожди — в центральной части страны небольшие. Поэтому, надеемся, что ситуация с дымкой над Минском уже завтра начнет улучшаться. Но полное улучшение будет возможно лишь тогда, когда в атмосфере, в том числе и в ее верхних слоях, воздушные потоки сменятся с юго-восточных на южные или юго-западные. Тогда воздух станет более влажным. Поэтому, некоторые изменения мы ждем уже завтра, но полностью ситуация изменится после перестройки воздушных потоков.