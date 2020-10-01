В суды запретили входить тем, кто не имеет повесток









Такие объявления увидели на судах Гродно и Гомеля 1 октября. Запрет действует по причине "плана мер по профилактике и минимизации риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в осенне-зимний период 2020-2021 годов в системе судов общей юрисдикции".





Соответствующий приказ издал председатель Верховного суда Беларуси 28 сентября.





Приказ показали в Октябрьском суде Гродно активисту Ежи Григенчи, но сфотографировать не разрешили, так как он, мол, для внутреннего пользования.





Примечательно, что весной Верховный суд отмечал, что меры профилактики коронавирусной инфекции не затрагивают принципа гласности судебного разбирательства.





"Необоснованное ограничение доступа граждан в суды не допускается. В делах, рассматриваемых в открытых судебных заседаниях, обеспечивается возможность присутствия лиц, не являющихся участниками процесса, в том числе журналистов средств массовой информации", — говорилось в сообщении Верховного суда в апреле.