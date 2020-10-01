+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В суды запретили входить тем, кто не имеет повесток

Как сообщает Радые Свабода, с 1 октября в суды Гомеля и Гродно могут попасть только участники процессов. Официальная причина — коронавирус.



Такие объявления увидели на судах Гродно и Гомеля 1 октября. Запрет действует по причине "плана мер по профилактике и минимизации риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в осенне-зимний период 2020-2021 годов в системе судов общей юрисдикции".

Соответствующий приказ издал председатель Верховного суда Беларуси 28 сентября.

Приказ показали в Октябрьском суде Гродно активисту Ежи Григенчи, но сфотографировать не разрешили, так как он, мол, для внутреннего пользования.

Примечательно, что весной Верховный суд отмечал, что меры профилактики коронавирусной инфекции не затрагивают принципа гласности судебного разбирательства.

"Необоснованное ограничение доступа граждан в суды не допускается. В делах, рассматриваемых в открытых судебных заседаниях, обеспечивается возможность присутствия лиц, не являющихся участниками процесса, в том числе журналистов средств массовой информации", — говорилось в сообщении Верховного суда в апреле.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]