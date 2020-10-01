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Официально: за сутки выявлено уже 388 случаев заражения COVID-19

Минздрав опубликовал последние данные по коронавирусу.


На сегодня в Беларуси официально подтверждено 79 019 случаев заражения (+388 за последние сутки)

Умерли 839 (+6) человек. 

На самом деле, уже по состоянию на 1 августа, по мнению ВОЗ, в Беларуси от коронавируса умерли не менее 5 тысяч человек, а некоторые эксперты считают, что умерших было около 7 тысяч и это один из самых высоких показателей смертности в Европе!

Выздоровели и выписаны 74 777 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

Всего проведено 1 877 440 тестов. 
"Белорусский партизан"
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