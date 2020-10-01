Официально: за сутки выявлено уже 388 случаев заражения COVID-19





На сегодня в Беларуси официально подтверждено 79 019 случаев заражения (+388 за последние сутки)





Умерли 839 (+6) человек.





На самом деле, уже по состоянию на 1 августа, по мнению ВОЗ, в Беларуси от коронавируса умерли не менее 5 тысяч человек, а некоторые эксперты считают, что умерших было около 7 тысяч и это один из самых высоких показателей смертности в Европе!





Выздоровели и выписаны 74 777 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





Всего проведено 1 877 440 тестов.