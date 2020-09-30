



В среду, 30 сентября, в Барановичах прошел суд над жителями города, которых задержали во время марша 27 сентября. Одним из них оказался Самир Гулу-Заде, который вышел на протест в полосатой робе заключенного с плакатом «Шо-то мне не нравится здешний режим». В тот день его фото появились во многих СМИ. Парня судили по ставшей уже знаменитой статье 23.34 ч. 1 («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).





Один из жителей города, который пришел на суд , чтобы поддержать задержанных, рассказал Intex-press, что во время процесса Самир только частично признал свою вину. После этого судья Николай Кмита спросил у подсудимого, почему тот изменил свои показания – в протоколе было указано, что он полностью признает свою вину. Самир заявил, что сделал это под давлением, так как в момент задержания «у него защемило нерв и в таком состоянии он готов был подписать что угодно».





Подсудимый попросил суд наказать его штрафом, так как ему не хочется возвращаться за решетку, а если его накажут арестом, то он покончит с собой.





– Судя по тому, как вел себя Самир, возможно, в процессе задержания к нему применяли насилие, однако внешне это было практически незаметно, – рассказал горожанин, присутствующий на суде. – Но по лицу Самира было видно, что он очень измученный и вовсе не отдыхал в эти дни.





Суд признал Самира Гулу-Задэ виновным в нарушении закона и наказал 10 сутками административного ареста.





По словам горожанина, присутствовавшего на процессе, после того, как Самир услышал приговор, он стал требовать адвоката. Судья попросил сотрудника милиции успокоить осужденного.





– Сразу после этого Самир ударился головой об стол и упал на пол, лежал вроде как без сознания и не шевелился, – рассказал один из присутствовавших на суде мужчин. – Парню сразу же вызвали скорую, и двое сотрудников милиции его вынесли.





Это шокировало многих присутствующих в зале, а секретарь суда в слезах выбежала из помещения. Около получаса все ждали, пока приведут кого-то ей на замену.





– Девушка молодая и очень эмоционально отреагировала на все происходящее, – вспоминает мужчина. – Либо она не согласилась возвращаться, либо ее не нашли – непонятно. Все люди были просто в шоке…





Мужчина рассказал, что спустя некоторое время один из милиционеров заявил всем присутствующим на заседании суда, что Самир отказался от медицинской помощи, «однако правда это или нет – сложно сказать».





– Никто не ожидал, что будет такой приговор. Самир очень просил штраф, а судья, как будто назло, сделал наоборот и дал ему 10 суток.



