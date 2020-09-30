+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

"Все были просто в шоке". Узнав приговор, парень пообещал покончить с собой

На суде житель Барановичей Самир Гулу-Задэ, задержанный во время акции протеста в Барановичах, просил дать штраф и сказал судье, что покончит с собой, если его посадят на сутки.


В среду, 30 сентября, в Барановичах прошел суд над жителями города, которых задержали во время марша 27 сентября. Одним из них оказался Самир Гулу-Заде, который вышел на протест в полосатой робе заключенного с плакатом «Шо-то мне не нравится здешний режим». В тот день его фото появились во многих СМИ. Парня судили по ставшей уже знаменитой статье 23.34 ч. 1 («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

Один из жителей города, который пришел на суд , чтобы поддержать задержанных, рассказал Intex-press, что во время процесса Самир только частично признал свою вину. После этого судья Николай Кмита спросил у подсудимого, почему тот изменил свои показания – в протоколе было указано, что он полностью признает свою вину. Самир заявил, что сделал это под давлением, так как в момент задержания «у него защемило нерв и в таком состоянии он готов был подписать что угодно».

Подсудимый попросил суд наказать его штрафом, так как ему не хочется возвращаться за решетку, а если его накажут арестом, то он покончит с собой.

– Судя по тому, как вел себя Самир, возможно, в процессе задержания к нему применяли насилие, однако внешне это было практически незаметно, – рассказал горожанин, присутствующий на суде. – Но по лицу Самира было видно, что он очень измученный и вовсе не отдыхал в эти дни.

Суд признал Самира Гулу-Задэ виновным в нарушении закона и наказал 10 сутками административного ареста.

По словам горожанина, присутствовавшего на процессе, после того, как Самир услышал приговор, он стал требовать адвоката. Судья попросил сотрудника милиции успокоить осужденного.

– Сразу после этого Самир ударился головой об стол и упал на пол, лежал вроде как без сознания и не шевелился, – рассказал один из присутствовавших на суде мужчин. – Парню сразу же вызвали скорую, и двое сотрудников милиции его вынесли.

Это шокировало многих присутствующих в зале, а секретарь суда в слезах выбежала из помещения. Около получаса все ждали, пока приведут кого-то ей на замену.

– Девушка молодая и очень эмоционально отреагировала на все происходящее, – вспоминает мужчина. – Либо она не согласилась возвращаться, либо ее не нашли – непонятно. Все люди были просто в шоке…

Мужчина рассказал, что спустя некоторое время один из милиционеров заявил всем присутствующим на заседании суда, что Самир отказался от медицинской помощи, «однако правда это или нет – сложно сказать».

– Никто не ожидал, что будет такой приговор. Самир очень просил штраф, а судья, как будто назло, сделал наоборот и дал ему 10 суток.
Источник: intex-press.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]