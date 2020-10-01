«В аэропорт по всем правилам этикета путешественника надо приезжать за полтора, а то и два часа до вылета. Но когда Родина не отпускает, все может случиться по-другому. Почему-то именно в Минском аэропорту начали проверять документы на въезд в страны ЕС», – рассказала собеседница.





Девушка уезжала из Минска 20 сентября. Знакомые предупреждали, что могут быть проблемы с вылетом, но она и не думала, что такие – все документы для попадания в ЕС у нее были: виза типа D, прописка и штамп о браке с резидентом европейской страны.





Она пришла в аэропорт, по классике пошла к стойке регистрации: «Ты идёшь сдавать чемодан, а тебе говорят: «Нет, идите вот к той стойке (где тоже очередь), там вам все скажут». Подходишь и «тётя-бетономешалка» решает, подходящие у тебя документы для въезда в ЕС или нет», – рассказывает девушка.





Решили, что документы у беларуски не подходящие. Она рассказывает: «На мою кипу бумаг отреагировали весьма категорично: либо обратный билет, либо вы не полетите, мы не посадим вас в самолет». На вопрос, почему вдруг в 2020-м году в центре Европы появились подобные условия для вылета в ЕС, естественно, никто не ответил: «Сказали, что пока буду искать ответы, мой самолет улетит».





В итоге девушка вынужденно купила ненужный ей обратный билет. «Мне повезло, что со мной была мама и у неё была рублевая карточка. Вопрос мы решили довольно быстро, хотя и довольно невыгодно. Итого: минус 375 беларуских рублей и плюс очень много злости. В чемодане со мной улетели две самое дорогие вещи: мой флаг с Погоней и варенье, которое мы с мамой сварили из собранных в саду вишен».