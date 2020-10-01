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1937-ой или "1984"? Из-за них уже пролилась кровь - теперь власть делает учителей стукачами. Что ответят?

"Занимательный" документ разослали руководителям колледжей и лицеев Минска.

1937-ой или "1984"? Из-за них уже пролилась кровь - теперь власть делает учителей стукачами. Что ответят?
Из текста, следует, что сотрудников учреждений образования обязывают стучать на детей, их родителей и коллег, которые участвуют в мирных акциях протеста. 


Не хотелось бы об этом напоминать, но именно руками преимущественно учителей были нарисованы 80%, после которых в Беларуси пролились кровь невинных людей.

Безусловно, среди них есть много честные людей, боагодаря которым мы узнали о реальном рейтинге Лукашенко, когда они отказались фальсифицировать выборы и показали избирателям правдивые итоговые протоколы. 

Очень надеемся, что именно такие честные учителя защитят и своих учеников, которые вместе со своими родителями справедливо добиваются правды и свободы. 

А те, кто готов стучать на детей, должны знать — ваши поступки не останутся незамеченными. И вряд ли для вас найдется достойное место в новой Беларуси.
Источник: @mkbelarus
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