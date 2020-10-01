Приказом министра информации Игоря Луцкого от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания Tut.by приостановлен с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года.





В связи с этим ОО «Белорусская ассоциация журналистов» и редакции медиа выступили с заявлением.





Да, белорусское законодательство допускает приостановление Министерством информации выпуска СМИ и прекращение деятельности СМИ по его иску. Но эти возможности частично компенсировались незлоупотреблением министерством своими полномочиями в последние годы. Тем не менее, судом по иску госоргана в 1997 году была закрыта газета «Свабода», в 2001-м — газета «Пагоня», в 2006-м — «Згода».





В 2011 году Мининформ обратился с иском о закрытии газет «Народная Воля» и «Наша Ніва», но после реакции на это со стороны белорусской и международной общественности, международных структур отозвал этот иск. Обращаем внимание, что практически все обращения с иском о прекращении деятельности СМИ были так или иначе связаны с президентскими выборами.





Между тем именно свобода политической дискуссии наиболее охраняется международным правом. Давление на Tut.by и ограничение доступа к независимым сайтам, которое также осуществлялось по решениям Министерства информации, являются грубейшим нарушением свободы выражения мнения, которую гарантирует Конституция Республики Беларусь.





Препятствия в деятельности наиболее популярных СМИ в Беларуси не только нарушают свободу журналистской деятельности, но и ограничивают права каждого на получение информации о ситуации в стране, демонстрируют пренебрежение к гражданам страны. Более того, ограничения работы серьезных медиаресурсов неизбежно ведут к тому, что граждане вместо верифицированной СМИ информации получают непроверенные сведения, слухи или пропаганду (в том числе подрывающие информационную безопасность Республики Беларусь).





Мы:





— призываем Министерство информации Республики Беларусь отозвать иск о прекращении выпуска сетевого издания Tut.by и отменить решение о приостановлении его выпуска;





— требуем отмены решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам, освещающим социально-политические проблемы в стране, а также препятствий в выпуске и распространении независимых печатных СМИ;





— выступаем за немедленное прекращение преследования журналистов и СМИ в связи с осуществлением их профессиональной деятельности и за безусловную отмену неконституционных ограничений свободы слова в Беларуси.





1 октября 2020 г.



