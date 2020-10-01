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На Гомельщине взорвали мост

В связи с аварийным состоянием движение по мосту через реку Сож на трассе М‑8/Е 95 «граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины» для всех видов транспорта закрыли еще в августе 2018 года. В прошлом году осенью рядом с аварийным открыли новый мост.

Около трех месяцев назад начали разбирать старое сооружение: сняли пролеты непосредственно над Сожем. Теперь настала очередь сноса пролетов над берегом.

Взрывные работы проводят в два этапа. Первым делом взорвали пролеты слева по течению реки. Через несколько дней соответствующие действия проведут на правом берегу.

Для безопасности людей движение транспорта по мосту на время проведения работ остановили, а вокруг выставили два десятка постов спасателей.

Железобетонные остатки, образовавшиеся после взрыва, в ближайшее время разберут и переработают в сырье с дальнейшим использованием.
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