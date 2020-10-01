Отец Михаил Лапунов рассказал « Свабодзе », что следствие не имеет никаких доказательств, Никита не виноват и вины не признал.





«Как мне известно, там ничего не горело, никто ничего не поджигал, ничего ни в кого не попало. Я даже разговаривал с этим милиционером. Спрашиваю, Тебе что, в голову попали, что ли? Он ничего не хотел говорить. Я могу только предполагать, что было бы с моим Никитой, если бы его догнали сотрудники. Если допустить, что он убегал, как они говорят. Никита мой вообще ничего не говорит, он молчит. Я ему дал указание, чтобы без адвоката и без меня ни с кем ни о чем не говорил», — говорит Михаил.





Никиту арестовали дома, когда отец был на работе. Накануне мальчик был на площади, где проходил митинг, на остановке ждал друга. Люди, которые бежали, сказали ему, чтобы убегал, потому что омоновцы будут бить. Парень побежал со всеми.





«Я уверен на сто процентов, что Никита ни в чем не виноват и что он ничего не бросал. Возможно, где-то там бегал, потому что тогда много людей бегало, когда всех погнали. А что делать, у страха глаза большие. Побежал, чтобы не убили», — говорит отец.





Никита болеет эпилепсией, лечится с детства и последние два года начал поправляться. Вследствие болезни у него надомное обучение, приходят учителя 54-й школы. Михаил Лапунов говорит, что после задержания сын был в отделении с 10:30 утра до 17:30 без адвоката, социального работника или родителей.





«Они могли на него давление оказывать какое угодно»

Мать Никиты была возле участка, когда после 17 часов пришли адвокат и социальный работник.





«На допросе он сказал матери, что его бьют. Ему стало плохо, он начал терять сознание, посинел, побелелел. Вызвали скорую и отвезли в детскую больницу, положили в реанимацию».





В эпикризе врачи написали, что у подростка был эпилептический синдром.





«Жена с ним в скорой ехала. Она полагает, что это не приступ эпилепсии был. Ведь

он посинел, у него сердце останавливалось. Скорее всего, от того, что били по голове. Об этом он врачам на скорой говорил, что били по голове, били везде, стягивали стяжками, пытали, требовали пароль от телефона.

В конце концов заломили ему руки, ноги, а пароль, видимо, сразу не срабатывал, так как у него брали отпечатки пальцев и пальцы были грязные, видимо, сканер не сразу сработал».





Вместе с Никитой задержали и его 18-летнего брата Владимира, но потом его освободили. Он рассказал, что когда сидел на коридоре, то слышал крики Никиты.





«Били преимущественно по затылку, чтобы не видно было»

Родителям не разрешили зайти в палату реанимации, которую охраняло несколько сотрудников. Михаил Лапунов просил врачей снять побои, но они сказали, что у них нет для этого специалиста и, мол, гематом у парня нет. Тогда Михаил обратился в прокуратуру и Следственный комитет.





«Но, вместо того, чтобы в чем-то разбираться, они на следующий день забрали Никиту из реанимации и отвезли в ИВС. Меня вызвали на следственные действия. Получилось, что я смог с ним пообщаться, мы были в одном помещении. Я его переодел.





Он мне голову на плечо положил и говорит: «Папочка, бьют каждый день». Вот этот, говорит, который за столом сидит, бил. Говорил, что били преимущественно по затылку, чтобы не видно было. Били в КПЗ. В ИВС».





Михаил считает, что сына выдали из больницы под давлением, так как из реанимации на следующий день никого не отпускают.





«Его специально оттуда убрали, чтобы до него нельзя было добраться, нельзя было снять побои. Его даже нормально не осмотрели, направили в ИВС. В больнице дали эпикриз, хотя там ничего толком не написано», — рассказывает отец.





Михаил говорит, что переодел сына перед опознанием сотрудникам милиции. А сотрудник сказал, что Никиту узнал по кроссовкам и одежде.





Никиту 10 дней держали в ИВС, а сейчас он находится в СИЗО №3 Гомеля.





Родителям до суда отказали в свиданиях. Передачи принимают, хотя не разрешили пользоваться присланными деньгами, из камеры забрали телевизор. От Никиты родители получили три письма. Михаил волнуется, что побои и психологическое давление могли повлиять на здоровье сына.





«Один раз жаловался, что ему было плохо и сокамерники вызвали врача, ждали его долго. Передали ему лекарства, сначала не хотели брать, но взяли. Потом говорили, что у них есть, обещали, что будут давать. Не знаю, правда это или нет, потому что свиданий не дают», — говорит Михаил.





26 августа после публикаций в местных СМИ УВД Гомельского облисполкома сообщало, что,

по информации УСК по Гомельской области, Никита является одним из подозреваемых по уголовному делу об особо злостном хулиганстве.

«Предварительно установлено, что 10 августа примерно в 23 часа 20 минут со стороны группы граждан, находившихся возле дома №51 по проспекту Ленина, в сторону сотрудников милиции была брошена бутылка с жидкостью с характерным запахом бензина».





Также проводится проверка по заявлению отца, который полагает, что сына избили. «Всем фактом будет дана правовая оценка», — заявляют в милиции.





По словам Михаила Лапунова, недавно из Следственного комитета пришло письмо, что срок этой проверки 17 сентября продлен до двух месяцев.



