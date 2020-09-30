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Витебский облисполком официально отмежевался от листовок, распространяемых от имени Шерстнева

Неизвестные распространяют в Витебске лживые листовки от имени губернатора, об этом сегодня сообщил облисполком.

Фэйковая листовка, распространяемая в Витебске от имени Николая Шерстнева

Листовки с портретом Николая Шерстнева и гербом Витебской области появились в городе сегодня. В тесте листовки, в частности, говорится, что жизнь, здоровье и свобода наших граждан, выражающих свою гражданскую позицию, должна быть под защитой государства, а поэтому все сотрудники правоохранительных органов, выполнявшие преступные приказы, совершавшие насилие и пытки понесут уголовную ответственность.

Витебский облисполком назвал эти листовки лживыми и откровенно провокационными, а их содержание — не соответствующим действительности. По мнению властей, целью листовок является дискредитация органов власти и управления, подрыв их авторитета, очернение должностных лиц, подрыв деловой репутации государственных организаций.

Витебская типография также опровергла указанную на листовках информацию об их печати.

— Данные листовки не являются продукцией нашей типографии. Доказательством является следующее: выходные данные оформлены не в соответствии с требованиями нормативных документов, отсутствует номер, который обычно присваивается каждому заказу при поступлении в типографию, а также некачественное полиграфическое исполнение, непрофессиональная верстка. Действия авторов листовок не могут не вызывать возмущения, — заявляет УПП «Витебская областная типография».

Фэйковая листовка, распространяемая в Витебске от имени Николая Шерстнева

Витебский облисполком предупреждает, цитируем, что деяния авторов, расклейщиков подобных листовок подпадают под юридическую ответственность.
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