Фэйковая листовка, распространяемая в Витебске от имени Николая Шерстнева





Листовки с портретом Николая Шерстнева и гербом Витебской области появились в городе сегодня. В тесте листовки, в частности, говорится, что жизнь, здоровье и свобода наших граждан, выражающих свою гражданскую позицию, должна быть под защитой государства, а поэтому все сотрудники правоохранительных органов, выполнявшие преступные приказы, совершавшие насилие и пытки понесут уголовную ответственность.





Витебский облисполком назвал эти листовки лживыми и откровенно провокационными, а их содержание — не соответствующим действительности. По мнению властей, целью листовок является дискредитация органов власти и управления, подрыв их авторитета, очернение должностных лиц, подрыв деловой репутации государственных организаций.





Витебская типография также опровергла указанную на листовках информацию об их печати.





— Данные листовки не являются продукцией нашей типографии. Доказательством является следующее: выходные данные оформлены не в соответствии с требованиями нормативных документов, отсутствует номер, который обычно присваивается каждому заказу при поступлении в типографию, а также некачественное полиграфическое исполнение, непрофессиональная верстка. Действия авторов листовок не могут не вызывать возмущения, — заявляет УПП «Витебская областная типография».





Фэйковая листовка, распространяемая в Витебске от имени Николая Шерстнева





Витебский облисполком предупреждает, цитируем, что деяния авторов, расклейщиков подобных листовок подпадают под юридическую ответственность.