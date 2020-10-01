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"Белавиа" не стала отменять рейсы в Ереван

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" продолжает выполнять рейсы из Минска в Ереван, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе компании.




"Мы по-прежнему летаем Ереван. Никаких ограничений не было", - сообщили собеседники агентства. 

Белорусские самолеты летают в Ереван ежедневно. Почти каждый день выполняются по два рейса "туда и обратно".

Ранее "Белавиа" сообщила о временной отмене рейсов в Баку. Пока ограничения продлятся до 4 октября. В компании отметили, что будут следить за развитием ситуации в Азербайджане. Напомним, там из-за военного положения была ограничена работа аэропорта Гейдар Алиев в Баку, в связи с чем отменили ряд международных рейсов.

Также Sputnik стало известно, что "Белавиа" продлила приостановку выполнения рейсов в Ашхабад из-за ситуации с коронавирусом. Пока белорусские самолеты не будут летать в Туркмению до 1 ноября.

Ранее перевозчик временно отменил рейсы в Таллинн (до 14 октября), Ригу (по 11 октября), Ларнаку (по 15 октября), Будапешт (с 18 сентября по 24 октября, за исключением 27 сентября), Воронеж, Казань, Нижний Новгород (по 24 октября), во все города Грузии (по 31 октября).

Однако после "коронавирусного" перерыва "Белавиа" с 30 сентября возобновила рейсы в Москву. Туда самолеты из Минска летают один раз в неделю по средам.

Весной из-за угрозы распространения вируса COVID-19 многие страны стали закрывать свои границы. В связи с этим авиаперевозчики, включая "Белавиа", были вынуждены отменить часть рейсов. Летом белорусская компания возобновила авиасообщение с Молдовой, Албанией, Украиной, Турцией и рядом других стран
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