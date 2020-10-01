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Туристов в Египте освободили от уплаты визовых сборов до конца апреля 2021 года

Египет переживает спад туризма из-за пандемии коронавируса.


Туристов, прибывающих в популярные египетские провинции, освободили от уплаты визовых сборов до 30 апреля 2021 года, сообщает Интерфакс-Туризм со ссылкой на газету Egypt Independent.

Как отмечается, речь идет о мухафазах Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан – иностранные туристы там будут освобождены от визовых сборов. Подобным образом власти страны решили поддержать туриндустрию в предстоящий зимний сезон, который продлится с 1 ноября по 30 апреля.

— Кроме того кабмин до конца 2020 года продлил поддержку тех, кто работает в туристической индустрии: туркомпании, отели и другие связанные с ними учреждения не будут платить за электроэнергию, газ и воду до 31 декабря. Выплата их долгов также была отсрочена до января 2021 года, — пишет издание.

Египет переживает спад туризма из-за пандемии коронавируса. Министерство туризма и древностей страны в сотрудничестве с министерством авиации запустило несколько кампаний по возрождению отрасли.

Египет вновь открыл свои границы для иностранных туристов 1 июля, а 1 сентября заработали все археологические памятники и музеи, возобновились знаменитые круизы по Нилу.
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