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Tut.by с 1 октября не будет отправлять журналистов на освещение акций протеста

Приостановка действия лицензии СМИ для tut.by с 1 октября лишит защищенности ее сотрудников, которые работают в поле - освещают не прекращающиеся в стране с 9 августа акции протеста.

В этой связи, издание с 1 октября не будет направлять своих сотрудников на освещение несанкционированных акций протеста, сообщила на пресс-конференции в БАЖ главред сайта Марина Золотова.

"С 1 октября у ребят не будет статуса журналиста. Соответственно, в глазах силовиков они могут выглядеть участниками акций протеста, могут быть задержаны, в отношении их может быть начат какой-то административный процесс… Мы не будем рисковать журналистами и отправлять их на акции без статуса журналиста", - сказала Золотова.

Именно такого решения и добивалось Министерство информации РБ. Впрочем, сегодня подобные меры могут лишь незначительно снизить оперативность информации, но уж никак не остановить освещение акций протеста.

Не исключено, что решение Мининформа может и вовсе спровоцировать обратный эффект. Если до настоящего времени протестующие граждане не особо заморачивались видео и фото съемкой событий, полагаясь на работу прессы, то теперь, когда в поле почти не останется журналистов, каждый участник получит возможность на практике ощутить себя репортером.
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