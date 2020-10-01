В этой связи, издание с 1 октября не будет направлять своих сотрудников на освещение несанкционированных акций протеста, сообщила на пресс-конференции в БАЖ главред сайта Марина Золотова.





"С 1 октября у ребят не будет статуса журналиста. Соответственно, в глазах силовиков они могут выглядеть участниками акций протеста, могут быть задержаны, в отношении их может быть начат какой-то административный процесс… Мы не будем рисковать журналистами и отправлять их на акции без статуса журналиста", - сказала Золотова.





Именно такого решения и добивалось Министерство информации РБ. Впрочем, сегодня подобные меры могут лишь незначительно снизить оперативность информации, но уж никак не остановить освещение акций протеста.





Не исключено, что решение Мининформа может и вовсе спровоцировать обратный эффект. Если до настоящего времени протестующие граждане не особо заморачивались видео и фото съемкой событий, полагаясь на работу прессы, то теперь, когда в поле почти не останется журналистов, каждый участник получит возможность на практике ощутить себя репортером.