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Будьте осторожны! В Буда-Кошелевском районе женщина умерла от отравления грибами

На Гомельщине пять человек отравились грибами, одна женщина умерла.


По данным Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, один из случаев, произошедший в Буда-Кошелевском районе, закончился смертью женщины. Она употребляла в пищу дождевики и говорушки. 


Семейный случай зарегистрирован в Гомеле – при употреблении сыроежек и боровиков пострадали три человека.
Источник: sb.by
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