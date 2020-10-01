



По данным Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, один из случаев, произошедший в Буда-Кошелевском районе, закончился смертью женщины. Она употребляла в пищу дождевики и говорушки.









Семейный случай зарегистрирован в Гомеле – при употреблении сыроежек и боровиков пострадали три человека.











