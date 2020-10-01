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Обстановка опять ухудшается. В Бресте в больницах лежат 223 пациента с пневмониями

На утро 30 сентября в больницах Бреста лежали 223 пациента с пневмониями. Днем ранее было на четыре больше. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, пишет TUT.BY

Фото использовано в качестве иллюстрации

13 человек - в реанимации, восемь подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

«К сожалению, обстановка, пусть и не катастрофично, но опять ухудшается», — прокомментировал глава горисполкома.

30 сентября главврач города Сергей Кляус подписал приказ об использовании эндокринологического отделения ЦГБ под лечение пневмоний.
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