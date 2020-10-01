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13 человек - в реанимации, восемь подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.





«К сожалению, обстановка, пусть и не катастрофично, но опять ухудшается», — прокомментировал глава горисполкома.





30 сентября главврач города Сергей Кляус подписал приказ об использовании эндокринологического отделения ЦГБ под лечение пневмоний.

