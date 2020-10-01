Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ Пресс-клуба Беларусь выпустили очередной мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. Новый выпуск охватывает период с 21 по 27 сентября, пишет thinktanks.by





Как отмечают составители мониторинга, внезапная церемония инаугурации вывела на первый план персоналистскую повестку консолидации вокруг Лукашенко. Одной из основных тем стала заочная полемика с оппонентами по поводу формата самой церемонии. Насыщенность эфиров идеологическими сюжетами по-прежнему превышала 90%.





На минувшей неделе место главного внешнего союзника прочно занимала Россия ― ориентация на финансово-экономическую и военно-политическую поддержку со стороны РФ. Если в военной теме приоритет явно отдавался мощи российских вооруженных сил, в экономической сфере, напротив, подчеркивалось особое значение Беларуси для российских регионов.









Основной задачей в борьбе с протестами были попытки доказать, что протесты идут на спад, люди от них устали, выступления бесцельны и, одновременно, управляемы извне. ГосТВ активно оспаривало мирный характер протеста. Привычная агрессивная лексика и персональные выпады усилились риторикой выявления «предателей и врагов», например – экс-главы Купаловского театра и бывшего дипломата Павла Латушко.





Реформистские установки на неделе проявились в обещаниях изменений в молодежной политике. Значимых проявлений плюрализма не было – подборка кадров акций протеста с сопровождающим негативным комментарием остается основным способом освещения ключевых политических выступлений.





Уровень единообразия информационной политики оставался крайне высоким, что проявлялось в точном воспроизводстве содержания основных нарративов на каждом канале.