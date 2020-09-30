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Социальную мастерскую при хосписе в Гродно выселяют: волонтеры оказались на улице

У волонтеров, которые несколько месяцев шьют защитные костюмы для медиков, борющихся с коронавирусом, забрали помещение. Теперь они экстренно ищут новую площадку, которую можно было бы сделать своей маленькой мануфактурой, и надеются на помощь неравнодушных белорусов.

Социальную мастерскую при хосписе в Гродно выселяют: волонтеры оказались на улице
На базе социальной мастерской, которая работает при Гродненском детском хосписе, с началом пандемии коронавируса организовали волонтерскую площадку по пошиву защитных костюмов из спанбонда для медиков. И хоть многие предприятия подключились к производству СИЗов для медиков, эта площадка была по-своему уникальной: среди волонтёров - молодые люди с инвалидностью, и подобная деятельность хорошо сказывалась на их социализации. Кроме пошива защитных костюмов, в социальной мастерской делали различные вещи, учили людей с инвалидностью ремеслам.

В середине мая администрация поликлиники, в помещениях которой располагается хоспис, попросила волонтеров съехать. Тогда благодаря вмешательству руководителя  Гродненского горисполкома Мечислава Гоя волонтерам нашли новое помещение - в урочище Пышки. Это помещение выделили в аренду на три месяца при минимальном коэффициенте. Договор с с арендодателем - комбинатом школьного питания Ленинского района - был продлен до 31 декабря. Однако сейчас волонтеров снова выселяют. 

17 и 18 сентября руководство Хосписа получило письма от КШП, в которых говорилось о том, что договор аренды расторгается в одностороннем порядке и требовалось, чтобы организация освободила помещение до 21 сентября. Причина - якобы хоспис на площадке социальной мастерской занимается неуставной деятельностью. 22 сентября неожиданно для сотрудников хосписа и волонтеров кто-то поменял замки в дверях, и попасть в помещение удалось только 28 сентября.

Последние две недели против директора детского хосписа Ольги Величко и организации организована информационная атака: в телеграмм-каналах появлялись сообщения о том, что якобы в мастерской шьют и затем продают бело-красно-белые флаги, а также другая дискредитирующая информация.

- Я не нарушала и не нарушаю закон. Волонтеры все это время работали в свободное время и абсолютно бесплатно. Никакой коммерческой деятельностью и пошивом флагов мы не занимались. Мы не хотим эскалации вранья и надеемся, что городские власти отделят зерна от плевел. Детский хоспис занимается социально-ответственным делом, это одна из сильнейших организаций региона. Мы верим в солидарность и делаем то, что считаем действительно важным и нужным, здесь и сейчас, - рассказала "Белорусскому партизану" директор хосписа Ольга Величко.


Вещи и швейные машинки из мастерской перевезли назад, в помещение хосписа при городской поликлинике № 2 на улице Гагарина. Однако администрация поликлиники также требует волонтеров съехать. 

- Получается, медики выгоняют из помещения волонтеров, которые шили СИЗы для тех же медиков, - говорит Ольга. 

Директор хосписа рассматривает эту ситуацию как продолжение давления на нее лично. 

- Это непрофессионально и морально неприемлемо, что за мою гражданскую позицию наказывают организацию, наших волонтеров. Хотелось бы, чтобы власти вышли с нами на диалог. Пока же мы не можем третью неделю дозвониться в горисполком. Возможно, следующий шаг властей - отнять у нас помещение и на Гагарина. У нас есть дух, у них - административная сила. Дух победит, - говорит Ольга Величко. 

Сейчас хоспис ищет новое помещение и надеется на помощь неравнодушных белорусов и организаций, которые могли бы помочь в этом вопросе. 
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