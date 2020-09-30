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«Нельзя дальше работать на эту систему»: Доцент БГУ уволился в знак протеста и выпустил обращение

С факультета философии и социальных наук БГУ уволился известный философ, доцент Павел Барковский, который проработал в университете 15 лет, и записал видеообращение к своим коллегам.

«Нельзя дальше работать на эту систему»: Доцент БГУ уволился в знак протеста и выпустил обращение
«То, что происходит в нашей стране — тотальное насилие и ложь — не дает возможности больше разделять свои слова и дела. Нельзя оставаться хорошим преподавателем и дальше работать на эту систему, потому что тем самым ты делаешь дешевыми все свои слова. Я не готов мириться с беззаконием и насилием над мирными людьми. Не готов мириться с тем, что университет, которому я отдал столько лет жизни, давит на активных преподавателей и студентов, увольняет сотрудников по политическим мотивам, как это произошло со Светланой Волчек», — говорит Барковский.


Барковский говорит, что увольняется под «давлением собственной совести». Несколько дней назад он выходил вместе со студентами на акцию протеста.

Светлана Волчек, старший преподаватель физики БГУ, была одним из инициаторов создания университетского стачкома. Ей присудили 15 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а потом уволили из БГУ.
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