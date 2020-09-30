1. Пры ажыццяўленні дзейнасці на тэрыторыі нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей і ў зонах іх аховы не павінна дапускацца пагаршэнне ўмоў успрымання гэтых гісторыка-культурных каштоўнасцей, у тым ліку стварэнне перашкод для візуальнага ўспрымання іх аб’ёмна-прасторавых асаблівасцей, элементаў і дэталей архітэктурнага дэкору.

В итоге флаг провисел неполный день, после чего его сняли.

А пресс-секретарь Лидского райисполкома сообщил в инстаграме:





— Сергей Ложечник поручил службам установить у замка вот такой красивый флагшток. Предпроектные работы по обустройству площадки для него уже начались. Глядишь, на День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь во второе воскресенье мая красно-зеленый поднимем уже здесь.