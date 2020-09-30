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Люди оборвали телефон исполкома из-за госфлага, который повесили на Лидский замок – его быстро сняли

Сегодня на стене Лидского замка кто-то вывесил государственный красно-зеленый флаг.

При этом, как пишут в канале «Спадчына», грубо нарушили Кодекс «О культуре». Его статья 110 гласит:

1. Пры ажыццяўленні дзейнасці на тэрыторыі нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей і ў зонах іх аховы не павінна дапускацца пагаршэнне ўмоў успрымання гэтых гісторыка-культурных каштоўнасцей, у тым ліку стварэнне перашкод для візуальнага ўспрымання іх аб’ёмна-прасторавых асаблівасцей, элементаў і дэталей архітэктурнага дэкору.

Кроме этого, была нарушена статья 21.13 КоАП «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения», пишет the-village.me


Сергей Емельянов написал у себя в фейсбуке, что на исполком обрушилась волна возмущенных телефонных звонков. А коллеги сообщили ему, что в двери исполкома кто-то даже бросил яйцо.

В итоге флаг провисел неполный день, после чего его сняли.


А пресс-секретарь Лидского райисполкома сообщил в инстаграме:

 — Сергей Ложечник поручил службам установить у замка вот такой красивый флагшток. Предпроектные работы по обустройству площадки для него уже начались. Глядишь, на День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь во второе воскресенье мая красно-зеленый поднимем уже здесь.
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