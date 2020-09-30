19-я городская детская поликлиника Минска. Фото из Фейсбука Юрия Губаревича





«Больш за 50 дзетак і іх бацькоў стаяць у чарзе каб здаць аналіз на covid-19, — написал лидер Движения «За Свободу» Юрий Губаревич. — Медычная служба не ў стане забяспечыць прыём аналізаў на даму і не спраўляецца з чэргамі. Сацыяльная дзяржава пацярпела чарговую паразу.





Затое ў рэжыма заўсёды знойдуцца (нашыя!) грошы, каб аплаціць працу дубаломаў у чорных балаклавах».