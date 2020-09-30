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Фотофакт. Социальное государство в действии: по 50 человек стоят в очереди у поликлиник

Снимки сделаны в Минске и Слуцке в один день – 30 сентября.

19-я городская детская поликлиника Минска. Фото из Фейсбука Юрия Губаревича

«Больш за 50 дзетак і іх бацькоў стаяць у чарзе каб здаць аналіз на covid-19, — написал лидер Движения «За Свободу» Юрий Губаревич. — Медычная служба не ў стане забяспечыць прыём аналізаў на даму і не спраўляецца з чэргамі. Сацыяльная дзяржава пацярпела чарговую паразу.

Затое ў рэжыма заўсёды знойдуцца (нашыя!) грошы, каб аплаціць працу дубаломаў у чорных балаклавах».

Фото: Ольга Паздерина, kurjer.info

Такую картину возле Слуцкой поликлиники запечатлела утром корреспондент kurjer.info. Как отмечает издание, в очереди стояло более 50 человек, и она еле двигалась.
"Солидарность"
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