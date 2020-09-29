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Компания из Германии уже тестирует вакцину от COVID-19 на людях

Результаты исследований ожидаются в конце года.

Фото: DW

Немецкая биофармацевтическая компания CureVac из города Тюбинген начала вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса - CVnCoV.

Об этом сообщается на сайте компании, пишет Укринформ.

Исследования вакцины проведут в Перу и Панаме при помощи 690 волонтеров - здоровых людей, разделенных на две возрастные группы: от 18 до 60 лет и 61+.

Участники получат две вакцинации, вторую - через 28 дней после первой. Учеными исследуются различные концентрации дозы. Цель исследования - подтвердить безопасность и реактогенность вакцины у взрослых людей.

Первые данные применения вакцины планируют опубликовать в четвертом квартале текущего года.


Первая фаза испытаний проводилась на здоровых взрослых добровольцах в Германии и Бельгии. CureVac планирует начать глобальное клиническое исследование фазы 2b/3 с участием до 30 000 участников в четвертом квартале 2020 года.

Компания разрабатывает новый класс препаратов на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК).

CureVac - одна из трех немецких компаний, которые получили от государства совокупно 750 млн евро на исследования и разработку вакцины от коронавируса.

Ранее американская биотехнологическая компания Novavax приступила к третьему этапу испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании - тестированию на людях.

При содействии рабочей группы правительства Великобритании по вопросам создания антикоронавирусной вакцины, в исследованиях компании возьмут участие около 10 000 добровольцев.
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