







Министр здравоохранения Роман Примула заявил, что правительство введет чрезвычайное положение на 30 дней, и по крайней мере в течение первых двух недель ограничит собрание до 20 человек на открытом воздухе и 10 человек внутри помещений.





Кроме того, будет запрещено посещать спортивные мероприятия, общеобразовательные школы должны быть закрыты в регионах с высоким риском заражения.





Примула обосновал необходимость восстановления чрезвычайного положения тем, что нужно ограничить распространение вируса и уменьшить репродуктивное число (сколько людей может заразить один пациент) до уровня 1.





По его словам, закон об охране здоровья населения, согласно которым до сих пор объявлялись карантинные мероприятия, уже недостаточно.





По сравнению с действующими законами чрезвычайное положение позволит правительству ограничивать собрания людей или, например, привлекать к практике медиков пенсионного возраста, если это необходимо.





Предыдущий чрезвычайное положение действовало в Чехии 12 по 17 мая.





Чехия оказалась на втором месте в Европе по скорости роста количества заражений коронавирусом. 18 сентября во десятимиллионному Чехии впервые с начала эпидемии обнаружили более 3 тысяч случаев коронавируса в сутки.









Правительство Словакии 30 сентября также одобрило повторное введение чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.



