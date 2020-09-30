Чехия и Словакия повторно ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Чехии приняло решение о введении чрезвычайного положения в связи с коронавирусом со следующего понедельника, что позволит вводить ограничительные меры.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
Министр здравоохранения Роман Примула заявил, что правительство введет чрезвычайное положение на 30 дней, и по крайней мере в течение первых двух недель ограничит собрание до 20 человек на открытом воздухе и 10 человек внутри помещений.
Кроме того, будет запрещено посещать спортивные мероприятия, общеобразовательные школы должны быть закрыты в регионах с высоким риском заражения.
Примула обосновал необходимость восстановления чрезвычайного положения тем, что нужно ограничить распространение вируса и уменьшить репродуктивное число (сколько людей может заразить один пациент) до уровня 1.
По его словам, закон об охране здоровья населения, согласно которым до сих пор объявлялись карантинные мероприятия, уже недостаточно.
По сравнению с действующими законами чрезвычайное положение позволит правительству ограничивать собрания людей или, например, привлекать к практике медиков пенсионного возраста, если это необходимо.
Предыдущий чрезвычайное положение действовало в Чехии 12 по 17 мая.
Чехия оказалась на втором месте в Европе по скорости роста количества заражений коронавирусом. 18 сентября во десятимиллионному Чехии впервые с начала эпидемии обнаружили более 3 тысяч случаев коронавируса в сутки.
Правительство Словакии 30 сентября также одобрило повторное введение чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.
Чрезвычайное положение снова начнет действовать в Словакии с 1 октября.
В стране уже было введено чрезвычайное положение во время первой волны пандемии - это в основном касалось сферы здравоохранения и социальных услуг и длилось 90 дней, с 16 марта по 14 июня.
Пока неизвестно, в какой степени правительство будет применять его на этот раз.
Премьер Игорь Матович сообщил, что пока чрезвычайное положение вводится на 45 дней. По его словам, после этого правительство оценит, возможно ли возвращение к нормальной жизни.
Матович ранее объявил, что теперь чрезвычайное положение должно быть введено во всех департаментах. Он назвал это "запасным оружием".
"Речь идет не только о здравоохранении, это будет общее чрезвычайное положение", - сказал он.
Однако министр экономики Ричард Сулик заявлял, что не видит причин объявлять чрезвычайное положение для всей страны.
Согласно Конституции Словакии, чрезвычайное положение может быть объявлено максимум на 90 дней в случае угрозы жизни и здоровью человека. Основные права и свободы в период его действия могут быть ограничены.
В Словакии за последние сутки зафиксировали 567 новых случаев коронавируса, общее число заражений превысило 10 000.
18:10 30/09/2020
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