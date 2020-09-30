Самым последним прислал ответ на письмо Жлобинский райисполком. Подписано заместителем председателя Валентиной Нехай, составлено — начальником отдела образования Александром Соловьевым. Так сказать, два в одном: требование жлобинчане отправляли по отдельности в каждую инстанцию, а получили один ответ.









«Жлобинский районный исполнительный комитет оценивает педагогов исходя из их профессиональных и организаторских способностей. Ежегодно результаты работы системы образования района свидетельствуют, что в школах работают настоящие профессионалы, которые добиваются результатов и преданы своей профессии.





В связи с изложенным, оснований для выполнения ваших требований не имеется».





— Честно говоря, мы не удивлены, — комментируют письма жлобинчане. — Они ведь даже не вникли в суть требования. Даже и не собирались! Вся их деятельность — сплошная отписка!









Немного отличается от предыдущего письма ответ депутата Игоря Волкова. Помимо отсылок к статьям в сообщение добавлено немного личного. Это и приводим.





«В заключение сообщаю, что я руководил отделом образования, спорта и туризма Жлобинского райисполкома в период с 2014 по 2018 годы. В 2017 году этот отдел стал лучшим в Гомельской области. И сегодня он занимает лидирующие позиции в области. Знаю лично каждого руководителя, это профессионалы своего дела. Именно благодаря педагогам Жлобинщины наши ребята лучшие: по результатам ЦТ, в олимпиадном движении и многом другом.





Я четверть века отработал в отрасли образования, весь период своей трудовой деятельности я созидал и ничего не разрушал.





В этой связи я не разделяю Вашу точку зрения, мало того, я ее не поддерживаю».





— Мы не сожалеем о том, что выражали такие требования, а наоборот, только убеждаемся в их правильности, — продолжают говорить жлобинчане. — В школах оказывают давление на наших детей. Я практически каждый день хожу к директору школы на проф. беседы. Знаете почему? Потому что мой ребенок после оглашенной оценки за контрольную — восемь баллов — ответил в знак благодарности учителю «Жыве Беларусь». И что в этом плохого? Я не понимаю. Почему их так коробит от этого предложения. Это же прекрасно, что наша страна живет! А им, видимо, хочется слышать, что Беларусь умирает, или как? Я не понимаю.





Особое мнение сложилось у горожан после прочтения ответа главы области. Геннадий Соловей на всякий случай напомнил жителям Жлобина об утвержденных итогах выборов президента.





«Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов на заседании 14 августа 2020 г. утверждены итоги выборов Президента Республики Беларусь, состоявшихся 9 августа 2020 г.: Президентом Республики Беларусь избран Лукашенко Александр Григорьевич.





Вопросы подведения голосования, обжалования действий или решений избирательных комиссий, а также оспаривании итогов выборов регулируются нормами избирательного законодательства, в соответствии с которыми данные споры правомочны рассматривать Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов и Верховный суд Республики Беларусь».





Далее Геннадий Соловей ссылается на статью 49 Трудового Кодекса Республики Беларусь, согласно которой формируется порядок отстранения работника от работы, и делает заключение: «Оснований для отстранения педагогических работников учреждений образования Жлобинского района в связи с мнением, высказанным в обращении, не усматривается».









— Мы же черным по белому прописали: мы не просим доказать или опровергнуть факты фальсификации на избирательных участках, где в составе комиссий принимали участие те или иные учителя. Мы требовали отстранить их от процесса воспитания наших детей! — возмущаются подписавшие требования жлобинчане. — Это то же самое, что если бы мы увидели в человеке склонности к жестокости, то не хотели бы видеть его в своем окружении. Сразу же, а не дожидаясь подтверждающей на то справки психиатра! А они нам в ответах — оснований для выполнения ваших требований не имеется. Ну как же не имеется, вот они основания — мы, наши требования!





— Продолжаются школьные поборы на туалетную бумагу, канцелярию, жалюзи, полки, — продолжают местные жители. — Знаете, что теперь они от меня слышат? Берите деньги от продажи своей совести!





— А я в таких случаях отвечаю: ваш президент говорит, что образование в стране бесплатное, вот и берите деньги на всё это у него!