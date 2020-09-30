"Выбирайте яркие и креативные почтовые карточки, пишите тёплые слова поддержки политзаключённым. Только представьте, сколько открыток мы можем отправить все вместе! И как будут рады получить весточку с воли те, кого прячут от нас за глухими стенами.





Как отметить праздник? «Белпочта» опубликовала список почтовых отделений, где можно будет отправить открытку бесплатно. Например, в Минске акция пройдет с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 в круглом зале Почтамта (пр. Независимости, 10).





Мы надеемся, что почтовых марок хватит для всех, кто будет выстраиваться в огромные очереди возле почтовых отделений, чтобы поддержать политзаключённых. Мы уверены: наша солидарность удивит сотрудников «Белпочты» и СИЗО, а все открытки дойдут до адресатов", пишет телеграм-канал Виктора Бабарико.