



По состоянию на 30 сентября официально зарегистрирован 78 тысяч 631 человек с положительным тестом на Covid-19 (+371 новый случай против 314 в понедельник)





Как утверждает Минздрав, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 833 пациента (+5 за последние сутки).





Хотя в ВОЗ полагают на основании смертности в Беларуси за 2-ой квартал, что смертность от Covid-19 по состоянию на 1 августа была в районе 5,5 тысяч человек - цифра для нашей страны просто катастрофическая!





На 30 сентября официально выздоровели и выписаны 74 тыс. 525 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19.





Всего проведено 1 млн. 858 тыс. 732 теста.