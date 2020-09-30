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Надевайте маски и берегите себя: официально за сутки Covid-19 обнаружен у 371 человека

По официальным данным Минздрава за последние сутки в Беларуси выявлен 371 случай коронавируса, пять человек умерли.


По состоянию на 30 сентября официально зарегистрирован 78 тысяч 631 человек с положительным тестом на Covid-19 (+371 новый случай против 314 в понедельник)

Как утверждает Минздрав, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 833 пациента (+5 за последние сутки). 

Хотя в ВОЗ полагают на основании смертности в Беларуси за 2-ой квартал, что смертность от Covid-19 по состоянию на 1 августа была в районе 5,5 тысяч человек - цифра для нашей страны просто катастрофическая!

На 30 сентября официально выздоровели и выписаны 74 тыс. 525 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19. 

Всего проведено 1 млн. 858 тыс. 732 теста.
"Белорусский партизан"
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