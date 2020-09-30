Надевайте маски и берегите себя: официально за сутки Covid-19 обнаружен у 371 человека
По официальным данным Минздрава за последние сутки в Беларуси выявлен 371 случай коронавируса, пять человек умерли.
По состоянию на 30 сентября официально зарегистрирован 78 тысяч 631 человек с положительным тестом на Covid-19 (+371 новый случай против 314 в понедельник)
Как утверждает Минздрав, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 833 пациента (+5 за последние сутки).
Хотя в ВОЗ полагают на основании смертности в Беларуси за 2-ой квартал, что смертность от Covid-19 по состоянию на 1 августа была в районе 5,5 тысяч человек - цифра для нашей страны просто катастрофическая!
На 30 сентября официально выздоровели и выписаны 74 тыс. 525 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19.
Всего проведено 1 млн. 858 тыс. 732 теста.
"Белорусский партизан"
15:55 30/09/2020
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