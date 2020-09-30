Студенты белорусских вузов вышли на "сидячие демонстрации"

Об этом сообщает студенческий телеграмм-канал «Отчислено».





В частности на акцию вышли студенты:





Белорусского государственного медицинского университета,

Академии искусств,

Белорусского государственного университета,

Белорусского государственного университета физической культуры,

Белорусского государственного университета культуры и искусства,

Минского государственного лингвистического университета,

Белорусского государственного экономического университета,

Международного государственного института имени. А. Д. Сахарова

и даже Академии управления при президенте РБ





По меньшей мере трех студентов задержали.





















Вместе с тем днем 30 сентября в ряде белорусских вузов начались ремонтные работы на ступеньках главных входов: в БГУ, БГЭУ, ГДТУ имени Сухого, ГГУ имени Скорины. В одном из корпусов БГУИР — эвакуация, возле ПГУ - милиция в шлемах.