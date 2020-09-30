+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Студенты белорусских вузов вышли на "сидячие демонстрации"

30 сентября студенты белорусских университетов массово вышли на «сидячую демонстрацию» в знак солидарности с задержанными студентами.

Об этом сообщает студенческий телеграмм-канал «Отчислено».

В частности на акцию вышли студенты:

Белорусского государственного медицинского университета,
Академии искусств,
Белорусского государственного университета,
Белорусского государственного университета физической культуры,
Белорусского государственного университета культуры и искусства,
Минского государственного лингвистического университета,
Белорусского государственного экономического университета,
Международного государственного института имени. А. Д. Сахарова 
и даже Академии управления при президенте РБ

По меньшей мере трех студентов задержали.






Вместе с тем днем 30 сентября в ряде белорусских вузов начались ремонтные работы на ступеньках главных входов: в БГУ, БГЭУ, ГДТУ имени Сухого, ГГУ имени Скорины. В одном из корпусов БГУИР — эвакуация, возле ПГУ - милиция в шлемах.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]