



Выставку посетили заместитель премьер-министра Александр Субботин, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и другие официальные лица.





Выступавшие на открытии говорили о масштабе Форума: участие в нем в этот раз принимают 360 компаний из 14 стран.





В рамках выставки пройдет конкурс «Лучшая племенная корова молочной породы», передает Kp.by.





— Мы называем конкурс «Мисс корова», — рассказывают сотрудницы «Белплемживобъединения». — Пройдет он 1 октября, а оценивать коров будет ответственная комиссия сразу по восемнадцати признакам линейной оценки. Смотреть будут абсолютно на все — от головы до кончика хвоста.





Важно и вымя, и экстерьер, и, понятное дело, постановка конечностей. Но и призы — достойнейшие. «Мисс республика» — лучшая корова страны — получит 1.050 базовых величин (28.350 рублей).





Первое место — 200 базовых, второе место — 150, третье — 100. Но не обидят никого — каждая участница получит по 50 базовых.





Премия в 1.050 базовых величин (28.350 рублей) — это примерно 10.737 долларов. Напомним, в мае 2018–го года Мария Василевич победила в конкурсе «Мисс Беларусь» и получила вдвое меньшую денежную премию: 500 базовых величин (тогда это было 12.250 рублей, но пропорция в долларах из-за разницы курсов была повыше: 6.055 долларов).





Справедливости ради отметим, что Марии Василевич тогда достался еще и внедорожник Geely Atlas.