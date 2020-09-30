+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Oops! В Минске пройдет конкурс "Мисс корова" - приз вдвое больше, чем для "Мисс Беларусь"

В Минске стартовала международная специализированная выставка «Белагро». Она открылась уже в 30-й раз.


Выставку посетили заместитель премьер-министра Александр Субботин, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и другие официальные лица.

Выступавшие на открытии говорили о масштабе Форума: участие в нем в этот раз принимают 360 компаний из 14 стран.

В рамках выставки пройдет конкурс «Лучшая племенная корова молочной породы», передает Kp.by.

— Мы называем конкурс «Мисс корова», — рассказывают сотрудницы «Белплемживобъединения». — Пройдет он 1 октября, а оценивать коров будет ответственная комиссия сразу по восемнадцати признакам линейной оценки. Смотреть будут абсолютно на все — от головы до кончика хвоста. 

Важно и вымя, и экстерьер, и, понятное дело, постановка конечностей. Но и призы — достойнейшие. «Мисс республика» — лучшая корова страны — получит 1.050 базовых величин (28.350 рублей). 

Первое место — 200 базовых, второе место — 150, третье — 100. Но не обидят никого — каждая участница получит по 50 базовых.

Премия в 1.050 базовых величин (28.350 рублей) — это примерно 10.737 долларов. Напомним, в мае 2018–го года Мария Василевич победила в конкурсе «Мисс Беларусь» и получила вдвое меньшую денежную премию: 500 базовых величин (тогда это было 12.250 рублей, но пропорция в долларах из-за разницы курсов была повыше: 6.055 долларов). 

Справедливости ради отметим, что Марии Василевич тогда достался еще и внедорожник Geely Atlas.
Источник: the-village.me
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]