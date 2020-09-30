Военные медики из Беларуси отправятся в Ливан





В октябре 2020 года запланировано проведение ротации белорусских специалистов военного госпиталя в миссии Временных сил ООН в Ливане.





Сегодня военные, которые убывают в Ливанскую Республику, прошли инструктаж под руководством начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова.





Ранее в ведомстве сообщали, что в августе в Ливан направится группа белорусских миротворцев, целью которых является поддержание мира и безопасности в регионе в составе итальянского контингента миссии сил ООН.





Беларусь подключилась к миссии ООН в 2010 году. Группа белорусских военных медиков помогает не только миротворцам, но и гражданскому населению Ливана, подчеркивали ранее в Минобороны. В декабре 2019-го в составе Временных сил ООН в Ливане находились пятеро белорусских миротворцев: один офицер штаба и четверо специалистов военного госпиталя.



