Военные медики из Беларуси отправятся в Ливан
Беларусь отправит своих военных медиков в Ливан, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
В октябре 2020 года запланировано проведение ротации белорусских специалистов военного госпиталя в миссии Временных сил ООН в Ливане.
Сегодня военные, которые убывают в Ливанскую Республику, прошли инструктаж под руководством начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова.
Ранее в ведомстве сообщали, что в августе в Ливан направится группа белорусских миротворцев, целью которых является поддержание мира и безопасности в регионе в составе итальянского контингента миссии сил ООН.
Беларусь подключилась к миссии ООН в 2010 году. Группа белорусских военных медиков помогает не только миротворцам, но и гражданскому населению Ливана, подчеркивали ранее в Минобороны. В декабре 2019-го в составе Временных сил ООН в Ливане находились пятеро белорусских миротворцев: один офицер штаба и четверо специалистов военного госпиталя.
14:01 30/09/2020
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