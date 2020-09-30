Милиция уже поддерживает преступников?





Инцидент произошел 2 сентября возле кафе на улице Ленинградской. Нетрезвый минчанин Федоров увидел парня, завернутого в бело-красно-белый флаг, и потребовал снять флаг.





Сообщается, что Федоров неофициально работает на стройках и не может найти работу, так как "сторонники "бело-красно-белого" движения накаляют обстановку в стране".





Парень отказался снимать флаг — как говорится в протоколе, он вел себя "неадекватно, по нему было видно, что тот хотел подраться". За парня с флагом стали заступаться другие люди с национальной символикой.





Они кричали Федорову: "Позор!" В протоколе их действия описываются так: "Они также вели себя неадекватно, по ним также было видно, что они хотели подраться".





Пьяный скандалист разбил бутылку и сделал из нее "розочку". При этом, как утверждает милиция, "он никому конкретно не угрожал, физический ущерб не причинил".





С Федоровым был друг, который забрал у него "розочку". Тогда скандалист начал бросаться в людей мебелью. "Как пояснил Федоров, это действие носило знак протеста против действий по дестабилизации в стране и их неправильного поведения", — отмечается в протоколе.





В конце концов друг Федорова ударил его в лицо так, что тот упал и успокоился. После этого приехали милиционеры, которые забрали пьяного дебошира в Московское РУВД Минска.





Тем не менее уголовное дело за хулиганство на Федорова заводить не будут, так как в его действиях милиция не нашла состава преступления.





"Его действия не характеризовались беспричинностью и имели направленность против конкретного лица и были совершены по личным мотивам, вызванным тем, что лица, которые ходят по улицам большими группами с незарегистрированной символикой (бело-красно-белый флаг и герб "Погоня"), дестабилизируют ситуацию в государстве, в связи с чем в настоящий момент он не может найти себе место работы и постоянную зарплату".