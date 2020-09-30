«Квартал 95» отменил концерты в Беларуси
Решение об отмене выступлений украинские артисты объяснили текущими событиями в стране.
Студия «Квартал 95» заявила, что отменяет запланированные на ноябрь этого года концерты в Беларуси.
Об этом сказано в сообщении Квартала в Instagram.
Решение об отмене выступлений артисты объяснили текущими событиями в мире и стране.
В Беларуси восьмую неделю продолжаются массовые акции протеста против режима Лукашенко.
10:53 30/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение