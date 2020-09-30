«Квартал 95» отменил концерты в Беларуси

Студия «Квартал 95» заявила, что отменяет запланированные на ноябрь этого года концерты в Беларуси.





Об этом сказано в сообщении Квартала в Instagram.





Решение об отмене выступлений артисты объяснили текущими событиями в мире и стране.





В Беларуси восьмую неделю продолжаются массовые акции протеста против режима Лукашенко.







