Известный бразильский музыкант через 22 года смог вернуться за рояль

80-летний Мартинс считается одним из лучших исполнителей Баха в ХХ веке. Но со временем из-за болезней и травм девять пальцев его рук почти потеряли подвижность, и он уже не мог играть на рояле. Не помогли и многочисленные операции. Пианист окончательно перестал играть в 1998 году, сосредоточившись на работе дирижером.





Из-за проблем с координацией пальцев он не мог держать палочку и переворачивать страницы партитур во время концерта, ему приходилось все учить наизусть. Он возглавил Камерный филармонический оркестр в Сан-Паулу, много работает с юными музыкантами, в том числе из неблагополучных регионов страны. Поэтому он популярен в Бразилии.





В конце прошлого года пианист получил рождественский подарок – пару бионических перчаток. Их придумал Убиратран Коста. "Я услышал интервью маэстро, в котором он прощался с фортепиано, и подумал, может я что-то могу придумать для него. И вот, такие получились разгибательные перчатки для кистей c пружинным механизмом для каждого пальца", – рассказал он.





Маэстро начал осваивать подарок и после упорных тренировок опять может играть всеми пальцами.





Напомним, ученым удалось придать современным протезам не только природный внешний вид, но и заставить их двигаться более естественно. Недавние тесты показали, что нервы в руках пациентов можно тренировать, чтобы улучшить контроль за движениями протезных пальцев.







