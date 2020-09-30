Анархисту Полиенко по амнистии отменили «домашнюю химию»





Полиенко попал под амнистию-2020. 25 октября 2019 года суд признал его виновным в «особо злостном хулиганстве» (ч. 3 ст.). 339 УК) и осудил на 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение (так называемая «домашняя химия»).





В июле Полиенко арестовывали на 15 суток по решению о «дисциплинарной изоляции «за нарушение порядка и условий отбывания «домашней химии».



