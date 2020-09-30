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В историческом центре Минска хотят построить общественный центр. Горожан приглашают обсудить проект

В Минске на ул. Интернациональной, 3, планируют построить общественный центр. Ранее в этот проект инвестировал известный бизнесмен Сергей Демчук. Но в 2018 году, спустя 13 лет, пристройку к зданию, где должен был появиться БЦ «Верхний город», снесли. Сейчас построить объект планирует компания «ВильнюсСтрой».



О начале общественного обсуждения  отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой деятельности по объекту: «Общественный центр по ул. Интернациональная, 3, в г. Минске» объявила администрация Центрального района г. Минска совместно с СООО «ВильнюсСтрой».

Разработчиком ОВОС выступил «Институт природопользования НАН Беларуси».

Участок для строительства общественного комплекса находится в районе пересечения ул. Интернациональная и ул. Городской Вал и занимает 0,43 га.

Общественный центр представляет собой 3-этажное здание с подвальным этажом «сложной» конфигурации.

Общественный комплекс включает в себя гостиницу на 7 номеров с физкультурно-оздоровительным комплексом и тренажерным залом, раздевалками с душевыми, административные и офисные помещения арендного типа и паркинг для легковых автомобилей (подземная парковка) на 89 машиномест.  

На 1-м этаже расположены вестибюльная группа, кафе на 50 посадочных мест, многофункциональный культурно-развлекательный зал с зонами общественного питания, торгово-выставочный зал, объекты торговли, подсобные и вспомогательные помещения.

На 2-м этаже находятся выставочные, торговые, административные помещения обслуживающего персонала объекта, а также помещения общественного и бытового назначения - салон красоты.

На 3-м этаже - помещения бытового обслуживания, торгово-выставочный зал, вспомогательные помещения культурно-развлекательного центра, подсобные и технические помещения.

В подвальном этаже - стоянка для автомобилей на 89 машиномест, технические и вспомогательные помещения.

Проект планируется реализовать в 2021-2023 годах.
Realt.by
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