Выселения не будет. СХТ продолжит работу в КЗ «Минск»





Денис Дудинский в спектакле "Дракон". Фото предоставлено СХТ





Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что театру не продлили договор аренды.





— Да, такой вариант был реален. Мы даже нашли площадки и склады, где планировали работать. Но буквально на днях дирекция КЗ «Минск» сообщила нам, что мы можем продолжить работу. Угроза выселения миновала.





Владимир Ушаков воспринял эту информацию с воодушевлением.





— СХТ работает в КЗ «Минск» уже 16 лет, с момента основания. Когда мы пришли, это был обычный политпросовский зал (ранее КЗ являлся Домом политпроса. — Прим. ). Это была наша идея — сделать там сцену. Эту площадку, которая позже стала малым залом, переделывали под нас. Первое время к нам приходили по 30 человек, ведь это место никто не знал. Надо было время, чтобы зал начал заполняться и появились аншлаги. Поэтому переезд для нас — это как пожар для театра. После этого будет очень сложно возродиться и восстановить финансовое благополучие.





При этом СХТ решил отказаться от площадки «Дипсервис».





— У нас был достаточно плодотворный опыт сотрудничества с ними в прошлом году. В этом году мы были вынуждены работать там летом, пока в КЗ «Минск» происходил ремонт. Но в 2020-м там поменялось руководство, и мы не видим смысла сотрудничать с этой площадкой.





Сейчас СХТ cформировал афишу на октябрь.





— Каждый месяц мы заключаем договор на конкретное мероприятие. Пока договорились на октябрь. Наша позиция такая: мы будем играть только драму. Если комедии, то только высокие. Условно говоря, «Тартюфа» будем показывать — это комедия о лжеце и обманщике. А просто комедии — нет.





Что касается планов театра, то сейчас в СХТ идут репетиции спектакля «Ричард 3», который будет ставить режиссер Елена Медякова. Премьера планируется в конце октября. Существует предварительная договоренность с писателем Сашей Филипенко о постановке его спектакля «Бывший сын». Его планирует ставить сам Владимир Ушаков. Также с названием своей будущей постановки планирует определиться главный режиссер театра Игорь Казаков.



