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Порошенко заболел Covid-19

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией Covid-19.



"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная… Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", - написал Порошенко на своей странице в Facebook во вторник.
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