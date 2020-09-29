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На страже произвола: в Минске отказались заводить дело против мужчины, который с «розочкой» нападал на людей с БЧБ-флагами

В Минске молодой человек разбил бутылку, «розочкой» угрожал людям с БЧБ-флагами, а затем начал кидать в них стулья. РОВД не захотело заводить на него дело, сообщает Еврорадио.

Сотрудник Московского РОВД объяснил, что поведение этого человека квалифицируется как самозащита. По мнению следователя, парень был расстроен тем, что «сторонники "бело-красно-белого" движения накаляют обстановку в Беларуси, из-за них ему невозможно найти работу».

Следователь сообщил, что парень сначала попросил снять неприятный ему флаг, и только после отказа разбил бутылку и стал угрожать «розочкой».

Парень с «розочкой» на улицах Минска не вызвал подозрений у сотрудников милиции. Они пришли к выводу, что «состава преступления в его действиях не обнаружено».

«Его действия были нацелены на запугивание людей с неприятной для него символикой», — пояснил следователь.
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