



Как «Сильным Новостям» рассказала Наталья Снежкова, в воскресенье 27 сентября примерно в 21.50 задержали ее мужа. На следующий день его осудили за участие в акции на 14 суток и отправили в ИВС.





По этой же статье составили протокол и на Наталью — мать пятерых детей.





Сегодня днем в школу к ее дочери приходили сотрудники правоохранительных органов. По словам матери, 11-летнего ребенка опрашивала милиция в присутствии учителя и социального педагога. Что спрашивали — неизвестно.





Позже в РОВД на беседу вызвали и саму женщину, однако она попросила сотрудников приехать к ней домой. Они и приехали... с обыском.





Насколько известно «Сильным Новостям», в отношении кого-то из членов семьи возбуждено уголовное дело по статье 363 часть 2 — сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.



